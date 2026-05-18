Représentations de l’atelier théâtre de la médiathèque Rue Hamelin Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Représentations de l’atelier théâtre de la médiathèque Rue Hamelin

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-11 20:00:00

fin : 2026-06-12 21:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Après une année de rencontres hebdomadaires, les membres de l’atelier théâtre nous proposent deux représentations de leur travail annuel… Venez nombreux !

– Au centre culturel Pablo Picasso, le jeudi 11 juin à 20h

– A l’espace Saint Laurent, le vendredi 12 juin à 20h

Gratuit Entrée libreTout public

0 .

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09

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English :

After a year of weekly meetings, the members of the theater workshop are offering us two performances of their annual work… Come one, come all!

– Center culturel Pablo Picasso, Thursday June 11 at 8pm

– Espace Saint Laurent, Friday June 12, 8pm

Free admission ? Free admission

L’événement Représentations de l’atelier théâtre de la médiathèque Rue Hamelin Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-18 par OT PONT A MOUSSON