Dédicace LadyBulle Studio Librairie Entre les Lignes Pont-à-Mousson samedi 27 juin 2026.
Librairie Entre les Lignes 42 Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 14:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
2026-06-27
Dédicace par LadyBulle Studio du livre photo Secret d’Emulgrie à la librairie Entre les Lignes
Photos possibles avec les personnages en costumeTout public
Librairie Entre les Lignes 42 Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 80 31 68
English :
LadyBulle Studio signs Secret d’Emulgrie photo book at Entre les Lignes bookshop
Photos possible with characters in costume
