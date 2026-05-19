Fête de la Musique au Boulevard de Riolle Pont-à-Mousson
Fête de la Musique au Boulevard de Riolle Pont-à-Mousson dimanche 21 juin 2026.
Pont-à-Mousson
Fête de la Musique au Boulevard de Riolle
Boulevard de Riolle Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Venez passer la Fête de la Musique avec l’Ecole de Musique Charles Boquet, au Boulevard de Riolle !
Un après-midi en musique, de 14h à 18hTout public
0 .
Boulevard de Riolle Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est secretariat.emcb@gmail.com
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English :
Come and enjoy the Fête de la Musique with the Ecole de Musique Charles Boquet, on Boulevard de Riolle!
An afternoon of music, from 2pm to 6pm
L’événement Fête de la Musique au Boulevard de Riolle Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-19 par OT PONT A MOUSSON
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