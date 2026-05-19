Pont-à-Mousson

Fête de la Musique au Boulevard de Riolle

Boulevard de Riolle Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Venez passer la Fête de la Musique avec l’Ecole de Musique Charles Boquet, au Boulevard de Riolle !

Un après-midi en musique, de 14h à 18hTout public

0 .

Boulevard de Riolle Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est secretariat.emcb@gmail.com

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English :

Come and enjoy the Fête de la Musique with the Ecole de Musique Charles Boquet, on Boulevard de Riolle!

An afternoon of music, from 2pm to 6pm

L’événement Fête de la Musique au Boulevard de Riolle Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-19 par OT PONT A MOUSSON