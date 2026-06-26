Atelier théâtre de La Mousson d’été Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Atelier théâtre de La Mousson d’été

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-11 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-22

Rejoignez la troupe d’interprètes amateurs qui s’empareront du texte Une Fin de Sébastien David !

Guidé(e) par le metteur en scène et réalisateur sonore Lélio Plotton et l’autrice et dramaturge Lola Molina, vous pratiquerez collectivement l’interprétation et vous initierez à la mise en scène du texte. La création sera abordée au sein d’un dispositif sonore singulier et ludique (jeux au micro, enregistrement de voix, bruitage en direct…).

Inscrivez-vous afin de vivre une expérience unique de mise en scène d’un nouveau texte contemporain et réalisez-vous sur scène ! Représentation publique dans le cadre de la Mousson d’été, le samedi 22 août 2026 à 18h00 à l’Espace Saint-Laurent.

A propos du texte Une fin

Nous sommes à quelques semaines de la fin de la vie sur Terre le Soleil a épuisé son combustible et se transforme en une gigantesque étoile qui consume tout. Une centaine de personnages de tous âges sont conscients qu’ils n’échapperont pas à l’inéluctable. Leurs routes et leurs désirs se croisent et s’entrechoquent, dansant ensemble sous le ciel rouge.

Loin de la science-fiction et de ses motifs spectaculaires, nous suivons dans cette pièce un ensemble de vies ordinaires, de peurs minuscules, d’humour fortuit, d’intimités tournées à la fois vers soi-même et vers l’autre, avec une grande humanité.

Réunion d’information en visio à venir (début juillet)

Infos / réservations 09.53.33.54.88 ou par mail universitedelamousson@gmail.comAdultes

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Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 53 33 54 88

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English :

Join the troupe of amateur actors who will take on Sébastien David’s play %AB Une Fin %BB!

Guided by director and sound designer Lélio Plotton and author and playwright Lola Molina, you’ll work together on acting and get an introduction to staging the play. The production will be approached through a unique and playful sound design (microphone exercises, voice recordings, live sound effects, etc.).

Sign up to enjoy a unique experience staging a new contemporary text and bring your talents to life on stage! Public performance as part of the Mousson d’été festival on Saturday, August 22, 2026, at 6:00 p.m. at the Espace Saint-Laurent.

About the play “Une fin”:

We are just a few weeks away from the end of life on Earth: the Sun has exhausted its fuel and is transforming into a gigantic, all-consuming star. About a hundred characters of all ages are aware that they cannot escape the inevitable. Their paths and desires intersect and clash, dancing together beneath the red sky.

Far from science fiction and its spectacular themes, in this play we follow a collection of ordinary lives, tiny fears, chance moments of humor, and intimacies turned both toward the selfand toward others, with great humanity.

An informational video conference will be held soon (early July)

Information / Reservations: 09.53.33.54.88 or by email: universitedelamousson@gmail.com

L’événement Atelier théâtre de La Mousson d’été Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PONT A MOUSSON