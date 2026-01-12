Festival de Théâtre La Mousson d’Eté Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

Festival de Théâtre La Mousson d’Eté

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-18

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-18

Pendant sept jours, l’Abbaye des Prémontrés vit au rythme de la Mousson d’été, rencontres théâtrales d’envergure internationale.

Ouverts à tous, lectures, représentations, mises en espace et spectacles de rue se succèdent afin de faire découvrir le théâtre contemporain.

Mais la Mousson d’été, c’est aussi une université d’été qui permet à quatre-vingt stagiaires venus de la France entière et au-delà d’explorer les œuvres sélectionnées. C’est un comité de lecture qui déniche à l’année de talentueux auteurs français et étrangers. C’est un atelier de pratiques théâtrales à la médiathèque de Pont-à-Mousson, un atelier amateur à la Mousson d’été et mille autres choses encore. Programme détaillé à venir.

En pratique

Lectures mises en espace et conférences à l’Abbaye des Prémontrés entrée gratuite mais réservation conseillée en raison d’une forte affluence

Spectacle de plein air entrée libre, sans réservation

Spectacles en salle payant

Renseignements au 03 83 81 20 22 ou par e-mail reservationsdelamousson@gmail.comAdultes

0 .

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 53 33 54 88 reservationsdelamousson@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For seven days, the Abbaye des Prémontrés lives to the rhythm of the Mousson d?été, an international theatrical event.

Open to all, readings, performances, stagings and street shows follow one another to introduce visitors to contemporary theater.

But the Mousson d?été is also a summer university, enabling eighty trainees from all over France and beyond to explore the selected works. It’s a reading committee that unearths talented French and foreign playwrights all year round. It’s a practical theater workshop at the Pont-à-Mousson media library, an amateur workshop at the Mousson d?été and a thousand other things besides. Detailed program to follow.

In practice

Staged readings and lectures at the Abbaye des Prémontrés: free admission, but bookings recommended due to high attendance

Open-air show: free admission, no reservation required

Indoor shows: admission charged

Information on 03 83 81 20 22 or by e-mail: reservationsdelamousson@gmail.com

L’événement Festival de Théâtre La Mousson d’Eté Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-01-10 par OT PONT A MOUSSON