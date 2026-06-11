Feux de la Saint-Jean Pont-à-Mousson
Feux de la Saint-Jean Pont-à-Mousson samedi 20 juin 2026.
Pont-à-Mousson
Feux de la Saint-Jean
Ile d’Esch Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Feu de la Saint-Jean
La Ville de Pont-à-Mousson vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et du partage à l’occasion du traditionnel Feu de la Saint-Jean
Un événement festif et familial, devenu incontournable, pour célébrer ensemble l’arrivée de l’été autour d’animations musicales et du grand feu !
Animation musicale avec OS BRAVOS & DJ Laurent
Allumage du Feu de la Saint-Jean à 23h30Tout public
0 .
Ile d’Esch Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 29 54 56 20 mairie@villepam.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Midsummer bonfire
The City of Pont-à-Mousson invites you to an evening of conviviality and sharing at the traditional Feu de la Saint-Jean
A festive, family-friendly event that?s become a must, to celebrate the arrival of summer with musical entertainment and a bonfire!
Musical entertainment with OS BRAVOS & DJ Laurent
Lighting of the Feu de la Saint-Jean at 11:30pm
L’événement Feux de la Saint-Jean Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-09 par OT PONT A MOUSSON
À voir aussi à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle)
- Concert Les voyages de Scaramouche L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson 11 juin 2026
- Représentations de l’atelier théâtre de la médiathèque Rue Hamelin Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson 11 juin 2026
- Concert Sandpam Route de Metz Pont-à-Mousson 12 juin 2026
- Concert de musique indienne L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson 13 juin 2026
- Festival Chœurs d’Enfants et Orchestres Espace Montrichard Pont-à-Mousson 14 juin 2026