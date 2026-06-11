Pont-à-Mousson

Feux de la Saint-Jean

Ile d’Esch Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Feu de la Saint-Jean

La Ville de Pont-à-Mousson vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et du partage à l’occasion du traditionnel Feu de la Saint-Jean

Un événement festif et familial, devenu incontournable, pour célébrer ensemble l’arrivée de l’été autour d’animations musicales et du grand feu !

Animation musicale avec OS BRAVOS & DJ Laurent

Allumage du Feu de la Saint-Jean à 23h30Tout public

0 .

Ile d’Esch Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 29 54 56 20 mairie@villepam.fr

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English :

Midsummer bonfire

The City of Pont-à-Mousson invites you to an evening of conviviality and sharing at the traditional Feu de la Saint-Jean

A festive, family-friendly event that?s become a must, to celebrate the arrival of summer with musical entertainment and a bonfire!

Musical entertainment with OS BRAVOS & DJ Laurent

Lighting of the Feu de la Saint-Jean at 11:30pm

L’événement Feux de la Saint-Jean Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-09 par OT PONT A MOUSSON