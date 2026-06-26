Spectacle Slava Ukraini Eglise Saint Laurent Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Spectacle Slava Ukraini

Eglise Saint Laurent 22 rue Saint Laurent Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Spectacle de solidarité avec les enfants d’Ukraine le 31 juillet 2026 à 20h30, espace St Laurent

Dans le cadre d’une tournée de soutien à l’Ukraine, l’association Liouba Lorr’Ukraine présente Slava Ukraini , un spectacle exceptionnel mêlant danse, chant et arts du cirque.

Sur scène, près de 50 jeunes artistes ukrainiens offrent un spectacle haut en couleur de près de 2 heures. À travers des chorégraphies dynamiques, des costumes traditionnels et des chants populaires, ils partagent avec le public toute la richesse du patrimoine culturel ukrainien ainsi qu’un magnifique message d’espoir.

Slava Ukraini est une invitation à découvrir la culture ukrainienne tout en participant à une action concrète en faveur des enfants victimes de la guerre.

À l’issue du spectacle

• Vente de produits artisanaux ukrainiens

• Collecte de dons au profit des enfants accueillis en France

Un spectacle émouvant, festif et solidaire au service de l’espoir, de la paix ¿¿¿ et de l’amitié entre les peuples.Tout public

.

Eglise Saint Laurent 22 rue Saint Laurent Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Solidarity Show for the Children of Ukraine—July 31, 2026, at 8:30 p.m., Espace St. Laurent

As part of a tour in support of Ukraine, the Liouba Lorr’Ukraine association presents “Slava Ukraini,” an exceptional show combining dance, song, and circus arts.

On stage, nearly 50 young Ukrainian artists will present a colorful, nearly two-hour performance. Through dynamic choreography, traditional costumes, and folk songs, they share with the audience the full richness of Ukraine’s cultural heritage as well as a magnificent message of hope.

%AB Slava Ukraini %BB is an invitation %E0 to discover Ukrainian culture while taking part %E0 in a concrete effort to support children affected by the war.

%C0 After the show:

? Sale of Ukrainian handicrafts

? Collection of donations to benefit children sheltered in France

A moving, festive, and compassionate performance dedicated to hope, peace %BF%BF%BF, and friendship among peoples.

L’événement Spectacle Slava Ukraini Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PONT A MOUSSON