Pont-à-Mousson

Estivales de Pont-à-Mousson

Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Débutées dans les années 80, les Estivales de Pont-à-Mousson constituent une manifestation incontournable dans la vie des Mussipontains.

10 concerts gratuits vous sont proposés en plus du bal populaire du 14 juillet !

Samedi 1er août Transpher sur la Place Duroc à 21h

Samedi 8 août Benoît PRYZBYLA sur la Place Duroc à 21h

Samedi 15 août Emily Christy sur la Place Duroc à 21h

Samedi 22 août Les P’Tites Têtes sur la Place Duroc à 21h

Samedi 29 août Pont-à-Mousson RFM Live sur la Place Duroc à 21hTout public

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Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68 culture.animation@villepam.fr

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English :

Launched in the 1980s, the Estivales de Pont-à-Mousson is a must-attend event in the lives of the residents of Pont-à-Mousson.

Ten free concerts are on the program, in addition to the July 14th public dance!

Saturday, August 1: Transpher at Place Duroc at 9 p.m.

Saturday, August 8: Benoît PRYZBYLA at Place Duroc at 9 p.m.

Saturday, August 15: Emily Christy at Place Duroc at 9 p.m.

Saturday, August 22: Les P’Tites T%EAtes at Place Duroc at 9 p.m.

Saturday, August 29: Pont-à-Mousson RFM Live at Place Duroc at 9 p.m.

L’événement Estivales de Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PONT A MOUSSON