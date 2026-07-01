Spectacle Sourire d’Ukraine Espace Saint Laurent Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Spectacle Sourire d’Ukraine

Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Danses traditionnelles et folklore d’Europe de l’Est.

Le fabuleux spectacle Sourires d’Ukraine fait son grand retour sur les scènes du Grand Est ; une occasion unique de savourer deux heures de musique, danse, chant et art du cirque, mêlant folklore et modernité, pour le plus grand plaisir, et même l’émerveillement, d’un public toujours plus nombreux.

Pour venir en aide aux victimes de la guerre, en Ukraine, l’Association Liouba Lorr’Ukraine organise ce concert de solidarité exceptionnel avec la participation de jeunes artistes ayant vécu les privations, les bombardements et la guerre.

VESNIANKA, YAGIDKI et FIESTA, les prestigieuses écoles de danse, de chant et d’art du cirque, seront en Grand-Est cet été ; cinquante danseurs, chanteurs et contorsionnistes vous feront découvrir le folklore et les traditions d’Ukraine. Danses traditionnelles, folklore, et exploits acrobatiques seront au programme. Un événement exceptionnel qui enchantera petits et grands

Artisanat traditionnel ukrainien et boissons fraîches seront au rendez-vous !

Infos réservation

Organisé par l’Association Liouba Lorr’Ukraineon.

Entrée libre

Ouverture des portes 1 heure avant le début du spectacle. Prévoyez d’arriver en avance !Tout public

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Espace Saint Laurent 25 Rue Philippe de Gueldre Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 52 88 66 98

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English :

Traditional Dances and Folklore of Eastern Europe.

The fabulous show “Smiles of Ukraine” is making its grand return to stages across the Grand Est region; a unique opportunity to enjoy two hours of music, dance, song, and circus arts, blending folklore and modernity, to the delight—and even wonder—of an ever-growing audience.

To aid the victims of the war in Ukraine, the Liouba Lorr’Ukraine Association is organizing this exceptional solidarity concert featuring young artists who have experienced deprivation, bombings, and war.

VESNIANKA, YAGIDKI, and FIESTA—prestigious schools of dance, singing, and circus arts—will be in the Grand-Est region this summer; Fifty dancers, singers, and contortionists will introduce you to Ukrainian folklore and traditions. Traditional dances, folklore, and acrobatic feats will be on the program. An exceptional event that will delight young and old alike.

Traditional Ukrainian crafts and refreshing drinks will be available!

Reservation information:

Organized by the Liouba Lorr?Ukraineon Association.

Free admission

Doors open one hour before the show begins. Be sure to arrive early!

L’événement Spectacle Sourire d’Ukraine Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON