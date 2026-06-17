Rencontres de chats exposition de Yve Li Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson mardi 18 août 2026.

Pont-à-Mousson

Rencontres de chats exposition de Yve Li

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-18 12:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Les chats, esprits libres, chacun avec leurs propres caractères et humeurs.

Tantôt ils nous caressent volontiers, tantôt ils se montrent méfiants, voire malicieux, et parfois ils nous ignorent complètement.

Pastel et fusain, petits formats, une démarche vive et directe. Yve Li cherche à s’éloigner du style académique, avec un regard enfantin, à saisir leur existence présente.Tout public

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Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

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English :

Cats, free spirits, each with their own personalities and moods.

Sometimes they happily let us pet them, other times they’re wary, even mischievous, and sometimes they ignore us completely.

Pastel and charcoal, small formats, a lively and direct approach. Yve Li seeks to move away from the academic style, using a childlike perspective to capture their present existence.

L’événement Rencontres de chats exposition de Yve Li Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PONT A MOUSSON