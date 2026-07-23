Avengers Gamers Salon du Jeu Vidéo Espace Montrichard Pont-à-Mousson
samedi 5 septembre 2026 · Espace Montrichard · Pont-à-Mousson
Informations pratiques
Pont-à-Mousson
Avengers Gamers Salon du Jeu Vidéo
Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Chaque année à la rentrée, le salon du jeu vidéo donne rendez-vous a tout les passionnés de la culture geek à l’Espace Montrichard !
Au programme: de la réalité virtuelle, des bornes arcades, des tournois de jeu vidéo du retrogaming…
Des jeux de société, des cosplayers et exposants sont également présents.
Un week-end qui ravit petits et grands !!!Tout public
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Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68
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English :
Every year at the start of the school year, the video game fair welcomes all fans of geek culture to the Espace Montrichard!
On the agenda: virtual reality, arcade machines, retro gaming tournaments…
Board games, cosplayers, and exhibitors are also on hand.
A weekend that delights young and old alike!!!
L’événement Avengers Gamers Salon du Jeu Vidéo Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON
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