Avengers Gamers Salon du Jeu Vidéo Espace Montrichard Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Avengers Gamers Salon du Jeu Vidéo

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Chaque année à la rentrée, le salon du jeu vidéo donne rendez-vous a tout les passionnés de la culture geek à l’Espace Montrichard !

Au programme: de la réalité virtuelle, des bornes arcades, des tournois de jeu vidéo du retrogaming…

Des jeux de société, des cosplayers et exposants sont également présents.

Un week-end qui ravit petits et grands !!!Tout public

.

Espace Montrichard Chemin de Montrichard Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every year at the start of the school year, the video game fair welcomes all fans of geek culture to the Espace Montrichard!

On the agenda: virtual reality, arcade machines, retro gaming tournaments…

Board games, cosplayers, and exhibitors are also on hand.

A weekend that delights young and old alike!!!

L’événement Avengers Gamers Salon du Jeu Vidéo Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON