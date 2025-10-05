Brocante Salle des ventes SNI Pont-à-Mousson

Brocante Salle des ventes SNI

24 rue Thibaut II Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21

La recyclerie SNI vous ouvre ses portes pour ses brocantes de décembre, de 14h à 18h.

Vente spéciale

– Décorations de Noël

– Santons

– Bougeoirs

– Vaisselle Lunéville

– Jeux et JouetsTout public

.

+33 3 83 83 25 15 contact@snipam.fr

English :

The SNI recycling center opens its doors to you for its December flea markets, from 2pm to 6pm.

Special sale

– Christmas decorations

– Santons

– Candleholders

– Lunéville tableware

– Games and Toys

German :

Die SNI-Recyclingstelle öffnet ihre Türen für ihre Flohmärkte im Dezember von 14 bis 18 Uhr.

Sonderverkauf

– Weihnachtsdekorationen

– Santons

– Kerzenhalter

– Geschirr Lunéville

– Spiele und Spielzeug

Italiano :

Il centro di riciclaggio SNI apre le sue porte per i mercatini dell’usato di dicembre, dalle 14.00 alle 18.00.

Vendita speciale

– Decorazioni natalizie

– Santoni

– Portacandele

– Stoviglie Lunéville

– Giochi e giocattoli

Espanol :

El centro de reciclaje SNI le abre sus puertas para su mercadillo de diciembre, de 14.00 a 18.00 horas.

Venta especial

– Decoración navideña

– Santones

– Portavelas

– Vajilla Lunéville

– Juegos y juguetes

