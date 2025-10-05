Brocante Salle des ventes SNI Pont-à-Mousson
Brocante Salle des ventes SNI Pont-à-Mousson dimanche 7 décembre 2025.
Brocante Salle des ventes SNI
24 rue Thibaut II Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07 2025-12-14 2025-12-21
La recyclerie SNI vous ouvre ses portes pour ses brocantes de décembre, de 14h à 18h.
Vente spéciale
– Décorations de Noël
– Santons
– Bougeoirs
– Vaisselle Lunéville
– Jeux et JouetsTout public
24 rue Thibaut II Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 83 25 15 contact@snipam.fr
English :
The SNI recycling center opens its doors to you for its December flea markets, from 2pm to 6pm.
Special sale
– Christmas decorations
– Santons
– Candleholders
– Lunéville tableware
– Games and Toys
German :
Die SNI-Recyclingstelle öffnet ihre Türen für ihre Flohmärkte im Dezember von 14 bis 18 Uhr.
Sonderverkauf
– Weihnachtsdekorationen
– Santons
– Kerzenhalter
– Geschirr Lunéville
– Spiele und Spielzeug
Italiano :
Il centro di riciclaggio SNI apre le sue porte per i mercatini dell’usato di dicembre, dalle 14.00 alle 18.00.
Vendita speciale
– Decorazioni natalizie
– Santoni
– Portacandele
– Stoviglie Lunéville
– Giochi e giocattoli
Espanol :
El centro de reciclaje SNI le abre sus puertas para su mercadillo de diciembre, de 14.00 a 18.00 horas.
Venta especial
– Decoración navideña
– Santones
– Portavelas
– Vajilla Lunéville
– Juegos y juguetes
L’événement Brocante Salle des ventes SNI Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2025-11-15 par OT PONT A MOUSSON