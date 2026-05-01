La Nuit des Musées Musée Au fil du Papier Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

La Nuit des Musées Musée Au fil du Papier

Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la Nuit des Musées, le musée municipal Au fil du Papier ouvrira gratuitement ses portes au public, le samedi 23 mai de 20h à minuit.

A cette occasion, le musée proposera deux représentations du spectacle Kwaïdan, par la compagnie MAN’OK & Cie.

La chorégraphe et danseuse Sayoko Onishi, inscrite dans l’histoire du butô, et Robert Toussaint, compositeur et contrebassiste, présenteront Kwaïdan, un spectacle où danse butô et contrebasse se rencontrent pour tisser des liens entre le réel et l’irréel, entre mouvement et musique fantôme.

Deux représentations à 21h et 22h

Le public pourra également découvrir l’exposition temporaire Primo Basso, un écrivain mussipontain et ses amis artistes, ainsi que redécouvrir les collections du musée.

Entrée libreTout public

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Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 87 80 14 musee@villepam.fr

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English :

As part of the Nuit des Musées (Museums’ Night), the Au fil du Papier municipal museum will be opening its doors to the public free of charge on Saturday, May 23, from 8pm to midnight.

To mark the occasion, the museum will be staging two performances of Kwaïdan, by the MAN’OK & Cie company.

Choreographer and dancer Sayoko Onishi, a key figure in the history of butô, and Robert Toussaint, composer and double bass player, will present Kwaïdan, a show in which butô dance and double bass meet to weave links between the real and the unreal, between movement and ghostly music.

Two performances: 9pm and 10pm

The public can also discover the temporary exhibition Primo Basso, a Mussipont writer and his artist friends, and rediscover the museum’s collections.

Free admission

L’événement La Nuit des Musées Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-16 par OT PONT A MOUSSON