Atelier d’initiation au sumié, Ancienne abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson

Atelier d’initiation au sumié Samedi 6 juin, 10h00 Ancienne abbaye des Prémontrés Meurthe-et-Moselle

41€. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Originaire du Japon (Kyoto), Rei Hayashimoto a étudié à l’institut de Calligraphie Japonaise Nihon Shuji de Yokohama, avant d’obtenir un certificat de maîtrise (appelé « Sihan ») en 2005, lui permettant d’enseigner. Elle pratique, depuis l’âge de 15 ans, le sumié. Cette technique, originaire de Chine, a été transmise au Japon sous l’ère Kamakura (XIIe-XIVe siècle) sous l’influence du bouddhisme zen. Sa pratique se caractérise par l’usage du lavis : utilisation d’une seule couleur diluée à l’encre noire pour obtenir plusieurs nuances de noir et de gris. Le paysage et la nature sont les sujets qui prédominent.

Ancienne abbaye des Prémontrés 9, rue Saint Martin, 54700 Pont-à-Mousson, Meurthe-et-Moselle, Grand Est Pont-à-Mousson 54700 Prémontrés La Maquinière Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 81 10 32 http://abbaye-premontres.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 83 81 10 32 »}, {« type »: « email », « value »: « animations@abbayepremontres.com »}] L’Abbaye des Prémontrés, monument historique du XVIIIème siècle, est considérée comme le plus bel exemple d’architecture monastique de Lorraine. Elle offre un dépaysement total en plein centre ville avec un parc de deux hectares bordé par la Moselle. Placée idéalement à mi-chemin entre Metz et Nancy, ce monument accueille entre ses murs un centre culturel et un charmant hôtel*** où règnent calme et sérénité. Au carrefour des autoroutes A31 et A4 et à 15 mn de Lorraine TGV et de l’aéroport Metz-Nancy-Lorraine.

Originaire du Japon (Kyoto), Rei Hayashimoto a étudié à l’institut de Calligraphie Japonaise Nihon Shuji de Yokohama, avant d’obtenir un certificat de maîtrise (appelé « Sihan ») en 2005, lui permett…

©Rei Hayashimoto