Concert Des chorales chantent pour Amnesty International Eglise Saint Laurent Pont-à-Mousson dimanche 31 mai 2026.
Eglise Saint Laurent 22 rue Saint Laurent Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 16:00:00
Le groupe d’Amnesty International de Pont-à-Mousson organise un concert avec la chorale des élèves du collège Marquette le dimanche 31 mai à 16 h à l’Espace Saint-Laurent à Pont-à-Mousson. Au programme, Martin Solveig, Santa, Mika mais aussi des classiques de la chanson française (Brel, Aznavour). Un bel engagement des jeunes au profit de personnes injustement emprisonnées partout dans le monde et un moment de solidarité à ne pas manquer !
Participation au chapeau pour financer les actions d’Amnesty.
Contact 06 74 21 62 20 pontamousson@amnestyfrance.fr Tout public
Eglise Saint Laurent 22 rue Saint Laurent Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 21 62 20
English :
Concert ? Choirs sing for Amnesty International
The Pont-à-Mousson Amnesty International group is organizing a concert with the Marquette junior high school choir on Sunday May 31 at 4pm at the Espace Saint-Laurent in Pont-à-Mousson. On the program: Martin Solveig, Santa, Mika and French chanson classics (Brel, Aznavour). A great commitment by young people to help unjustly imprisoned people around the world, and a moment of solidarity not to be missed!
Hats off to Amnesty.
Contact: 06 74 21 62 20 pontamousson@amnestyfrance.fr
L’événement Concert Des chorales chantent pour Amnesty International Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-21 par OT PONT A MOUSSON
