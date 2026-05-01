Matinée petite enfance Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson
Matinée petite enfance Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson samedi 23 mai 2026.
Pont-à-Mousson
Matinée petite enfance
Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Vous découvrirez au fil de votre déambulation de nombreux ateliers à vivre avec vos enfants de 1 à 3 ans.
Au menu manipulation diverses, parcours sensoriels, parcours mêlant musique et motricité, jeux autour des émotions, lectures, etc.Enfants
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Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr
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English :
As you stroll along, you’ll discover a host of workshops for children aged 1-3.
On the menu: various manipulative activities, sensory trails, music and motor skills trails, emotional games, readings, etc.
L’événement Matinée petite enfance Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-06 par OT PONT A MOUSSON
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