La P’tite boudeuse Exposition Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson
La P’tite boudeuse Exposition Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson jeudi 9 juillet 2026.
Pont-à-Mousson
La P’tite boudeuse Exposition
Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-09 12:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Le spectacle de la Cie Angata a donné naissance à un album édité en 2024, illustré par Victor Poirine.
Venez découvrir dans cette exposition les illustrations originales de l’album.Tout public
0 .
Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr
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English :
The Angata Company’s show inspired a picture book published in 2024, illustrated by Victor Poirine.
Come discover the original illustrations from the picture book in this exhibition.
L’événement La P’tite boudeuse Exposition Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PONT A MOUSSON
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