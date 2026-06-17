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La P’tite boudeuse Exposition Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

La P’tite boudeuse Exposition Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

La P’tite boudeuse Exposition Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Yvon Tondon

Adresse : 4 rue de l'Institut Joseph Magot

Ville : 54700 Pont-à-Mousson

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Pont-à-Mousson

La P’tite boudeuse Exposition

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-09 12:00:00
fin : 2026-07-18 18:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Le spectacle de la Cie Angata a donné naissance à un album édité en 2024, illustré par Victor Poirine.

Venez découvrir dans cette exposition les illustrations originales de l’album.Tout public
0  .

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09  mediatheque@ccbpam.fr

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English :

The Angata Company’s show inspired a picture book published in 2024, illustrated by Victor Poirine.

Come discover the original illustrations from the picture book in this exhibition.

L’événement La P’tite boudeuse Exposition Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PONT A MOUSSON

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