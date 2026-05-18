Sensibilisation à la surdicécité Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson
Sensibilisation à la surdicécité Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson mercredi 24 juin 2026.
Pont-à-Mousson
Sensibilisation à la surdicécité
Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24 18:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Pour la journée mondiale de la surdicécité qui a lieu tous les ans, l’Équipe Relais Handicaps Rares vous propose une après-midi dédiée à sensibiliser le public aux besoins uniques et aux difficultés rencontrées par les personnes qui présentent à la fois une surdité et une cécité.
Au programme de 14h à 18h
Ateliers jeux sensoriels pour les enfants et les adultes
Sensibilisation aux déficiences sensorielles
Mise en situation sous bandeau, casque, canne…
Informations et documentations sur la surdicécité
Découverte du braille, de la langue des signes…Tout public
0 .
Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For World Deafblindness Day, which takes place every year, the Équipe Relais Handicaps Rares is organizing an afternoon dedicated to raising public awareness of the unique needs and difficulties faced by people with both deafness and blindness.
Program from 2pm to 6pm:
Sensory games workshops for children and adults
Raising awareness of sensory deficiencies
Role-playing with headbands, helmets, canes, etc.
Information and documentation on deafblindness
Discover Braille, sign language…
L’événement Sensibilisation à la surdicécité Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-18 par OT PONT A MOUSSON
À voir aussi à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle)
- Matinée petite enfance Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson 23 mai 2026
- La Nuit des Musées Musée Au fil du Papier Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson 23 mai 2026
- Pratiqu’Am Fondation Capuçon Eglise Saint Laurent Pont-à-Mousson 30 mai 2026
- Jazz à l’Abbaye Concert avec Murat Öztürk Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson 31 mai 2026
- Brocante Place Duroc Pont-à-Mousson 6 juin 2026