Sensibilisation à la surdicécité Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Sensibilisation à la surdicécité

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24 18:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Pour la journée mondiale de la surdicécité qui a lieu tous les ans, l’Équipe Relais Handicaps Rares vous propose une après-midi dédiée à sensibiliser le public aux besoins uniques et aux difficultés rencontrées par les personnes qui présentent à la fois une surdité et une cécité.

Au programme de 14h à 18h

Ateliers jeux sensoriels pour les enfants et les adultes

Sensibilisation aux déficiences sensorielles

Mise en situation sous bandeau, casque, canne…

Informations et documentations sur la surdicécité

Découverte du braille, de la langue des signes…Tout public

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Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

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English :

For World Deafblindness Day, which takes place every year, the Équipe Relais Handicaps Rares is organizing an afternoon dedicated to raising public awareness of the unique needs and difficulties faced by people with both deafness and blindness.

Program from 2pm to 6pm:

Sensory games workshops for children and adults

Raising awareness of sensory deficiencies

Role-playing with headbands, helmets, canes, etc.

Information and documentation on deafblindness

Discover Braille, sign language…

L’événement Sensibilisation à la surdicécité Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-18 par OT PONT A MOUSSON