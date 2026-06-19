Concert de l’été Chorales à l’église Saint Martin Eglise Saint Martin Pont-à-Mousson
Concert de l’été Chorales à l’église Saint Martin Eglise Saint Martin Pont-à-Mousson dimanche 28 juin 2026.
Pont-à-Mousson
Concert de l’été Chorales à l’église Saint Martin
Eglise Saint Martin 3 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Retrouvez les chorales Mussi-Chœur et les Chansons’Nied d’Ilbinga pour un concert estival à l’église Saint Martin de Pont-à-Mousson !Tout public
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Eglise Saint Martin 3 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est mussichoeur@gmail.com
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English :
Join the Mussi-Ch?ur and Chansons’Nied d’Ilbinga choirs for a summer concert at Saint Martin Church in Pont-à-Mousson!
L’événement Concert de l’été Chorales à l’église Saint Martin Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PONT A MOUSSON
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