Concert de l’été Chorales à l’église Saint Martin Eglise Saint Martin Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Concert de l’été Chorales à l’église Saint Martin

Eglise Saint Martin 3 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Retrouvez les chorales Mussi-Chœur et les Chansons’Nied d’Ilbinga pour un concert estival à l’église Saint Martin de Pont-à-Mousson !Tout public

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Eglise Saint Martin 3 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est mussichoeur@gmail.com

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English :

Join the Mussi-Ch?ur and Chansons’Nied d’Ilbinga choirs for a summer concert at Saint Martin Church in Pont-à-Mousson!

L’événement Concert de l’été Chorales à l’église Saint Martin Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PONT A MOUSSON