Fête de la Musique à l’Agora de PAMbio L’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Fête de la Musique à l’Agora de PAMbio

L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Venez fêter la musique à l’Agora de PAMbio avec Laurence Becker et Thierry Chapelle !

Une rencontre musicale et poétique vous attend. Les deux artistes, auteurs-compositeurs-interprètes, unissent leurs univers le temps d’un spectacle intitulé ça nous tient à cœur !

Entre chansons issues de leur répertoire, textes inédits, reprises de textes d’auteurs connus. Ils tisseront un voyage sensible et envoûtant, aux détours duquel les grands de la chanson seront présents, Brassens, Leprest, Beaucarne, etc.

Un moment intime et chaleureux, où les mots et les mélodies s’entrelacent pour offrir une parenthèse hors du temps.

Rémunération au chapeauTout public

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L’Agora de PAMbio 9 Rue du 26ème Bataillon des Chasseurs à Pieds Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 68 87 48 37 agora@pambio.fr

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English :

Come celebrate music at PAMbio’s Agora with Laurence Becker and Thierry Chapelle!

A musical and poetic encounter awaits you. The two singer-songwriters combine their worlds in a show entitled ça nous tient à c?ur!

A mix of songs from their own repertoire, unpublished texts and covers of well-known authors? texts. They’ll weave a sensitive, spellbinding journey, taking in the great names of French chanson Brassens, Leprest, Beaucarne and more.

A warm, intimate moment, where words and melodies intertwine to offer a timeless interlude.

Pay-as-you-go

L’événement Fête de la Musique à l’Agora de PAMbio Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-19 par OT PONT A MOUSSON