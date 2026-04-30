Fête de musique à Blénod-lès-Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson
Fête de musique à Blénod-lès-Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson samedi 20 juin 2026.
Pont-à-Mousson
Fête de musique à Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Place du 8 mai Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La musique s’invite en plein cœur de la ville !
Groupes, artistes locaux, ambiance estivale et moments partagés vous attendent pour célébrer l’arrivée de l’été en rythme
Venez profiter d’une soirée conviviale et ouverte à tous !
Que vous soyez mélomane, danseur ou simple curieux, la fête sera belle !
Samedi 20 juin, dès 19h
GratuitTout public
0 .
Place du 8 mai Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 43 00
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English :
Music in the heart of the city!
Bands, local artists, summer ambience and shared moments await you to celebrate the arrival of summer in rhythm
Come and enjoy a convivial evening open to all!
Whether you’re a music lover, a dancer or just curious, it’s sure to be a great party!
Saturday, June 20, starting at 7pm
Free
L’événement Fête de musique à Blénod-lès-Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON
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