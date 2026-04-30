Pont-à-Mousson

Fête de musique à Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Place du 8 mai Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La musique s’invite en plein cœur de la ville !

Groupes, artistes locaux, ambiance estivale et moments partagés vous attendent pour célébrer l’arrivée de l’été en rythme

Venez profiter d’une soirée conviviale et ouverte à tous !

Que vous soyez mélomane, danseur ou simple curieux, la fête sera belle !

Samedi 20 juin, dès 19h

GratuitTout public

0 .

Place du 8 mai Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 43 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Music in the heart of the city!

Bands, local artists, summer ambience and shared moments await you to celebrate the arrival of summer in rhythm

Come and enjoy a convivial evening open to all!

Whether you’re a music lover, a dancer or just curious, it’s sure to be a great party!

Saturday, June 20, starting at 7pm

Free

L’événement Fête de musique à Blénod-lès-Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON