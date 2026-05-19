Théâtre L’homme de parole Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Théâtre L’homme de parole

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20 19:15:00

Date(s) :

2026-06-20

Benoit, est comédien.

Ce soir, il doit interpréter Franz Kafka sur scène.

Mais ses mots sont comptés… Demain, il ne parlera plus.

Alors plutôt que de dire les paroles d’un autre, il va se raconter.

Les derniers mots d’un homme de parole condamné au silence.

Une pièce de Grégoire Delacourt, mise en scène par Eric Metayer et interprété par Véronique Boulanger.Tout public

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Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

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English :

Benoit is an actor.

Tonight, he has to interpret Franz Kafka on stage.

But his words are numbered… Tomorrow, he will no longer speak.

So rather than speak someone else?s words, he?s going to tell his own.

The last words of a man of his word, condemned to silence.

A play by Grégoire Delacourt, directed by Eric Metayer and performed by Véronique Boulanger.

L’événement Théâtre L’homme de parole Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-19 par OT PONT A MOUSSON