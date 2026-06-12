Estivales de Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson
Estivales de Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson vendredi 3 juillet 2026.
Pont-à-Mousson
Estivales de Pont-à-Mousson
Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-25
Débutées dans les années 80, les Estivales de Pont-à-Mousson constituent une manifestation incontournable dans la vie des Mussipontains.
10 concerts gratuits vous sont proposés en plus du bal populaire du 14 juillet !
Au programme
Vendredi 3 juillet Eurêka ! au Port de Plaisance à 20h30
Samedi 4 juillet Ecole de Musique Charles Boquet sur la Place Duroc à 21h
Samedi 11 juillet Amer Béton X BALEINE sur la Place Duroc à 21h
Mardi 14 juillet Bal Populaire avec l’Orchestre Benoît PRYZBYLA sur la Place Duroc à 21h
Samedi 18 juillet Soul Brothers sur la Place Duroc à 21h
Samedi 25 juillet Abba Infinity X Celestal DJ sur la Place Duroc à 21hTout public
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Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68 culture.animation@villepam.fr
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English :
Launched in the 1980s, the Estivales de Pont-à-Mousson is a must-attend event in the lives of the residents of Pont-à-Mousson.
Ten free concerts are on the program, in addition to the July 14th public dance!
On the program:
Friday, July 3: Eur%EAka! at the Marina at 8:30 p.m.
Saturday, July 4: Charles Boquet Music School on Place Duroc at 9:00 p.m.
Saturday, July 11: Amer Béton X BALEINE at Place Duroc at 9:00 PM
Tuesday, July 14: Community Dance with the Benoît PRYZBYLA Orchestra at Place Duroc at 9:00 PM
Saturday, July 18: Soul Brothers at Place Duroc at 9:00 p.m.
Saturday, July 25: Abba Infinity X Celestal DJ at Place Duroc at 9:00 p.m.
L’événement Estivales de Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PONT A MOUSSON
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