Pont-à-Mousson

Estivales de Pont-à-Mousson

Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-14 2026-07-18 2026-07-25

Débutées dans les années 80, les Estivales de Pont-à-Mousson constituent une manifestation incontournable dans la vie des Mussipontains.

10 concerts gratuits vous sont proposés en plus du bal populaire du 14 juillet !

Au programme

Vendredi 3 juillet Eurêka ! au Port de Plaisance à 20h30

Samedi 4 juillet Ecole de Musique Charles Boquet sur la Place Duroc à 21h

Samedi 11 juillet Amer Béton X BALEINE sur la Place Duroc à 21h

Mardi 14 juillet Bal Populaire avec l’Orchestre Benoît PRYZBYLA sur la Place Duroc à 21h

Samedi 18 juillet Soul Brothers sur la Place Duroc à 21h

Samedi 25 juillet Abba Infinity X Celestal DJ sur la Place Duroc à 21hTout public

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Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 68 culture.animation@villepam.fr

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English :

Launched in the 1980s, the Estivales de Pont-à-Mousson is a must-attend event in the lives of the residents of Pont-à-Mousson.

Ten free concerts are on the program, in addition to the July 14th public dance!

On the program:

Friday, July 3: Eur%EAka! at the Marina at 8:30 p.m.

Saturday, July 4: Charles Boquet Music School on Place Duroc at 9:00 p.m.

Saturday, July 11: Amer Béton X BALEINE at Place Duroc at 9:00 PM

Tuesday, July 14: Community Dance with the Benoît PRYZBYLA Orchestra at Place Duroc at 9:00 PM

Saturday, July 18: Soul Brothers at Place Duroc at 9:00 p.m.

Saturday, July 25: Abba Infinity X Celestal DJ at Place Duroc at 9:00 p.m.

L’événement Estivales de Pont-à-Mousson Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-12 par OT PONT A MOUSSON