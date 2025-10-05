Les sorciers du feu Joseph et Pierre MOUGIN Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson samedi 11 juillet 2026.

Pont-à-Mousson

Les sorciers du feu Joseph et Pierre MOUGIN

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Cet été 2026, l’Abbaye des Prémontrés consacre une exposition exceptionnelle aux Frères Mougin.

À travers une remarquable collection privée, découvrez l’univers de Joseph (1876-1961) et Pierre Mougin (1880-1955), figures majeures de la céramique lorraine et acteurs incontournables de l’École de Nancy puis de l’Art Déco.

Leur parcours, de Nancy à Lunéville, illustre l’évolution des arts décoratifs au début du XX¿ siècle. Maîtres du grès au grand feu et innovateurs dans l’art des émaux, les Frères Mougin ont créé des œuvres puissantes et originales, en collaboration avec des artistes tels que Victor Prouvé, Alfred Finot et Géo Condé.

Récompensés par le Grand Prix de céramique d’art à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes, ils ont marqué durablement l’histoire des arts décoratifs français.

Une exposition à ne pas manquer !Tout public

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Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32

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English :

This summer of 2026, the Abbaye des Prémontrés is dedicating a special exhibition to the Mougin brothers.

Through a remarkable private collection, discover the world of Joseph (1876–1961) and Pierre Mougin (1880–1955), major figures in Lorraine ceramics and key players in the École de Nancy and later the Art Déco movement.

Their journey, from Nancy to Lunéville, illustrates the evolution of the decorative arts in the early 20th century. Masters of high-fire stoneware and innovators in the art of glazing, the Mougin brothers created powerful and original works in collaboration with artists such as Victor Prouvé, Alfred Finot, and Géo Condé.

Awarded the Grand Prix for Artistic Ceramics at the International Exhibition of Modern Decorative and Industrial Arts, they left a lasting mark on the history of French decorative arts.

An exhibition not to be missed!

L’événement Les sorciers du feu Joseph et Pierre MOUGIN Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PONT A MOUSSON