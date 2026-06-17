La p’tite boudeuse spectacle Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

La p’tite boudeuse spectacle

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 15:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Venez découvrir le spectacle dansé de la Cie Angata, qui raconte une histoire de différence et de solitude

Une petite fille reste dans son coin, silencieuse, renfermée. Les autres enfants lui font peur: ils sont bruyants, et bien trop différents. Eux, ils l’appellent la p’tite boudeuse .

Le spectacle sera suivie d’une séance de dédicaces de l’album.Enfants

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Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

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English :

Come discover this show by the Angata Theater Company, which tells a story of difference and loneliness.

A little girl sits in her corner, silent and withdrawn. The other children scare her: they’re noisy and far too different. They call her “the little sulker.”

The performance will be followed by a book signing.

L’événement La p’tite boudeuse spectacle Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-17 par OT PONT A MOUSSON