Informations pratiques

Pont-à-Mousson

Rencontre entre pêcheuses

Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

La Fédération organise une après-midi de rencontre destinée aux pêcheuses le samedi 18 juillet aux étangs fédéraux Muller à Pont-à-Mousson, de 14h à 19h.

Ouverte à toutes, cette manifestation a pour but de se faire rencontrer les femmes qui pêchent (ou qui veulent découvrir la pêche) et découvrir certaines techniques. Aussi, nous sommes à la recherche de filles qui pourraient animer un petit atelier de découverte sur

– la pêche au coup

– la pêche de la carpe

– la pêche au leurre

– la pêche à la mouche

Si vous avez envie de donner un coup de main sur ce type d’atelier, merci de contacter l’organisateur au 03.83.56.27.44, par mail (federation@peche-54.fr), Messenger ou Instagram pour organiser tout ça !Tout public

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Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 56 27 44 federation@peche-54.fr

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English :

The Federation is organizing an afternoonfor women anglers on Saturday, July 18, at the Muller Federal Ponds in Pont-à-Mousson, from 2:00 p.m. to 7:00 p.m.

Open to everyone, this event aims to bring together women who fish (or who want to try fishing) and to introduce them to some techniques. We are also looking for women who could lead a short introductory workshop on:

– bottom fishing

– carp fishing

– lure fishing

– fly fishing

If you’d like to help out with this type of workshop, please contact the organizer at 03.83.56.27.44, by email (federation@peche-54.fr), Messenger, or Instagram to make it all happen!

L’événement Rencontre entre pêcheuses Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-06-24 par OT PONT A MOUSSON