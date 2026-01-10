Exposition Les sorciers du feu Joseph et Pierre MOUGIN Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

Exposition Les sorciers du feu Joseph et Pierre MOUGIN

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

2026-07-11

Cet été 2026, l’Abbaye des Prémontrés met en lumière un remarquable ensemble de pièces issues d’une vaste collection particulière, entièrement dédiée aux Frères Mougin. Joseph (1876-1961) et Pierre Mougin (1880-1955) s’imposent comme deux céramistes et sculpteurs nancéens de tout premier plan, protagonistes de l’École de Nancy puis de l’émergence de l’Art Déco.

Les frères Mougin se distinguent notamment par leur exceptionnelle maîtrise du grès au grand feu, ainsi que par leurs recherches approfondies et novatrices sur les émaux. Ils créent ainsi des œuvres originales, puissantes et expressives, et éditent également par la suite des modèles conçus en collaboration étroite avec d’autres artistes de renom tels que Victor Prouvé, Alfred Finot ou encore Géo Condé. Leur talent est officiellement reconnu en 1925 lorsqu’ils reçoivent le Grand Prix de céramique d’art à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes, consacrant définitivement leur place dans l’histoire des arts décoratifs français.

Inclus la visite libre du monument historique et de ses jardins

Gratuit pour les habitants du bassin de Pont-à-Mousson sur présentation d’un justificatifTout public

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 81 10 32

English :

This summer 2026, the Abbaye des Prémontrés will be highlighting a remarkable group of pieces from a vast private collection, entirely dedicated to the Mougin brothers. Joseph (1876-1961) and Pierre Mougin (1880-1955) were two of Nancy?s leading ceramists and sculptors, protagonists of the École de Nancy and the emergence of Art Deco.

The Mougin brothers stood out for their exceptional mastery of stoneware and their in-depth, innovative research into glazes. They created original, powerful and expressive pieces, and later produced models designed in close collaboration with other renowned artists such as Victor Prouvé, Alfred Finot and Géo Condé. Their talent was officially recognized in 1925 when they were awarded the Grand Prix de céramique d?art at the Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes, definitively establishing their place in the history of French decorative arts.

Includes a free tour of the historic monument and its gardens

Free admission for residents of the Pont-à-Mousson area on presentation of proof of residence

