La Mousson d’Été Abbaye des Prémontrés Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Pont-à-Mousson

La Mousson d’Été

Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-07-27 01:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Le théâtre est en fête à l’Abbaye des Prémontrés !

Comme chaque année, la Mousson d’été se déroule fin août dans ce magnifique monument et ses jardins. Au programme de ces Rencontres théâtrales internationales , des pièces de théâtre venues du monde entier, ou presque.

Famille, relations amoureuses, climat, rapport à la technologie… avec humour, poésie et clairvoyance, la programmation traverse de manière originale et sensible les thématiques du monde d’aujourd’hui.

Le soir venu, des concerts et cabarets sont proposés dans un espace chapiteau où l’on peut boire un verre en découvrant des performances artistiques novatrices. Le festival propose aussi deux spectacles hors-les-murs, à Pont-à-Mousson et à Blénod. Hormis ces trois spectacles, toutes les activités sont gratuites.

Rendez-vous du 21 au 27 août à la Mousson d’été pour des moments de théâtre à partager sans modération !Adultes

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Abbaye des Prémontrés 9 rue Saint Martin Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 9 53 33 54 88

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English :

The theater is in full swing at the Abbaye des Prémontrés!

As it does every year, the Mousson d’Été takes place in late August at this magnificent historic site and its gardens. On the program for these “International Theater Encounters” are plays from all over the world—or nearly so.

Family, romantic relationships, the climate, our relationship with technology… with humor, poetry, and insight, the program explores today’s issues in an original and sensitive way.

In the evenings, concerts and cabaret shows are held in a big top where you can enjoy a drink while discovering innovative artistic performances. The festival also features two off-site performances, in Pont-à-Mousson and Blénod. Aside from these three shows, all activities are free.

Join us August 21–27 at La Mousson d’été for theater experiences to enjoy to your heart’s content!

L’événement La Mousson d’Été Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DU BASSIN DE PONT A MOUSSON