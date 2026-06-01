Exposition Laque 4 regards Rue Albert 1er Villers-lès-Nancy

Villers-lès-Nancy

Exposition Laque 4 regards

Rue Albert 1er Galerie du château de Mme de Graffigny Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-12 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:30:00

Date(s) :

2026-06-12

L’exposition met à l’honneur quatre artistes laqueuses contemporaines dont le travail illustre la richesse et la diversité de ce savoir-faire rare

Nathalie Rolland-Huckel, Isabelle Emmerique, Françoise Wintz et Marie de La Roussière.

Ensemble, elles témoignent de la vitalité et de l’excellence de la laque européenne aujourd’hui, et offrent aux visiteurs une plongée dans un art à la fois raffiné et profondément vivant.

À travers des oeuvres où dialoguent matière, lumière et couleur, l’exposition propose un regard sur les multiples expressions contemporaines de la laque.

Chacune des artistes développe une approche singulière, mêlant maîtrise des techniques traditionnelles et recherche plastique personnelle. Certaines, comme Nathalie Rolland-Huckel et Isabelle Emmerique, ont collaboré avec des maisons prestigieuses et occupent une place importante dans les réseaux professionnels des Métiers d’Art.

D’autres, comme Françoise Wintz et Marie de La Roussière, enrichissent la scène contemporaine par des explorations originales du matériau et du geste.

La laque en France Isabelle Emmerique Nathalie Rolland Huckel Marie de La Roussière Françoise Wintz Cet événement témoigne également de la vitalité de la laque contemporaine en

France. Héritière d’un savoir-faire ancien, cette pratique s’est progressivement affranchie de sa fonction décorative pour devenir un véritable terrain d’expérimentation artistique.

Vernis gras, feuilles métalliques, pigments naturels ou synthétiques

les techniques traditionnelles sont aujourd’hui réinterprétées dans des créations qui interrogent la surface, le volume et la lumière.

Portée par des artisans d’art, des ateliers et des réseaux professionnels engagés dans la transmission des savoir-faire, la laque française contemporaine occupe aujourd’hui une place reconnue dans le paysage des Métiers d’Art et de la création contemporaine.Tout public

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Rue Albert 1er Galerie du château de Mme de Graffigny Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 90 15 56

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English :

The exhibition features four contemporary lacquer artists whose work illustrates the richness and diversity of this rare skill:

Nathalie Rolland-Huckel, Isabelle Emmerique, Françoise Wintz and Marie de La Roussière.

Together, they bear witness to the vitality and excellence of European lacquerwork today, offering visitors a plunge into an art that is both refined and profoundly alive.

Through a dialogue of material, light and color, the exhibition offers a glimpse into the many contemporary expressions of lacquer.

Each of the artists has developed a singular approach, blending mastery of traditional techniques with personal plastic research. Some, like Nathalie Rolland-Huckel and Isabelle Emmerique, have collaborated with prestigious houses and occupy an important place in professional Métiers d?Art networks.

Others, like Françoise Wintz and Marie de La Roussière, enrich the contemporary scene with original explorations of material and gesture.

Lacquer in France Isabelle Emmerique Nathalie Rolland Huckel Marie de La Roussière Françoise Wintz This event also testifies to the vitality of contemporary lacquer in France

France. Heir to an ancient know-how, this practice has gradually freed itself from its decorative function to become a veritable field for artistic experimentation.

Grease varnish, metallic foil, natural or synthetic pigments

traditional techniques are now reinterpreted in creations that question surface, volume and light.

Supported by craftsmen, workshops and professional networks committed to the transmission of know-how, contemporary French lacquer today occupies a recognized place in the landscape of Métiers d?Art and contemporary creation.

L’événement Exposition Laque 4 regards Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-06-04 par DESTINATION NANCY