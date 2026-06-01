Conférence Arnaud Miranda, Domaine de l’Asnée, Villers les Nancy

Conférence Arnaud Miranda Mardi 16 juin, 20h30 Domaine de l’Asnée Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T20:30:00+02:00 – 2026-06-16T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-16T20:30:00+02:00 – 2026-06-16T22:30:00+02:00

Depuis 2010, une contre-culture de droite radicale a émergé aux États-Unis, principalement sur internet. Ses figures emblématiques, telles que Curtis Yarvin et Nick Land, opèrent souvent sous pseudonymes sur des blogs et réseaux sociaux. Ce mouvement, qu’ils appellent la « néoréaction » ou les « Lumières sombres », prône des idées à la fois anciennes et hypermodernes : détruire la démocratie, diriger l’État comme une entreprise, rétablir les inégalités entre hommes et femmes, affirmer les différences entre patrimoines génétiques…

Ce courant a conquis le soutien de certains milliardaires de la Silicon Valley, et son influence ne cesse de croître. Depuis la victoire de Donald Trump en novembre 2024, les néoréactionnaires estiment avoir les mains libres pour faire de l’Amérique le laboratoire de leurs voeux les plus fous.

Dans son ouvrage « Les Lumières sombres », Arnaud Miranda démontre comment cette idéologie redéfinit les fondements de la droite américaine et menace la démocratie. Il permet de prendre la mesure de ce qui pourrait bien, si nous n’y prenons garde, devenir notre futur.

Une vente du livre d’Arnaud Miranda « Les lumières sombres. Comprendre la pensée néoréactionnaire » (Gallimard/Le Grand Continent) et une séance de dédicaces seront proposées en fin de conférence.

Cette conférence vous est proposée par l’association l’Espace ADA – Participation libre

Domaine de l’Asnée 11 rue de Laxou,Villers les Nancy Villers les Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Depuis 2010, une contre-culture de droite radicale a émergé aux États-Unis, principalement sur internet. Ses figures emblématiques, telles que Curtis Yarvin et Nick Land, opèrent souvent sou … Conférence