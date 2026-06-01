Inauguration de l’expo « Mystérieuse bergamote », Jardin botanique Jean-Marie Pelt, Villers-lès-Nancy

Inauguration de l’expo « Mystérieuse bergamote » Vendredi 5 juin, 10h30 Jardin botanique Jean-Marie Pelt Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Vive et lumineuse, la bergamote garde une part de mystère.

Bien plus qu’une simple douceur sucrée, elle est une énigme végétale à l’histoire mouvementée. Un agrume hybride, né d’une rencontre improbable, dont l’amertume révèle une richesse aromatique qui a conquis le monde. Au Jardin botanique, l’exposition vous ramène à la source : du bergamotier aux secrets d’une chimie fine, parfois méconnue.

Ici, on ne se contente pas d’observer. On découvre comment ce fruit singulier s’est glissé dans les flacons de la haute parfumerie, dans les tasses d’Earl Grey et a même laissé son empreinte dans certaines pratiques aujourd’hui abandonnées. On décrypte les molécules qui séduisent, celles qui soignent… et celles que l’on a appris à maîtriser.

Entre rigueur botanique et plaisir des sens, se dessine le destin d’un « agrume caméléon ». Un parcours qui s’achève par la plus célèbre des métamorphoses : celle qui, sous le sceau de l’IGP depuis 30 ans, fait de ce fruit complexe l’icône dorée de Nancy.

La bergamote comme vous ne l’avez jamais connue.

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du Jardin Botanique, 54600 Villers-lès-Nancy, France Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383414747 http://www.jardinbotaniquedenancy.eu Un alpinum, un arboretum, une roseraie, des collections systématiques, historiques, ornementales, ainsi que des serres tropicales composent le parc botanique le plus étendu de France : 12 000 espèces proposent de comprendre les menaces et les enjeux du XXIe siècle. T1 : Arrêt « Saint-André – Jardin botanique ». T3 : Arrêt « Villers Campus Sciences ». Parking gratuit.

Vive et lumineuse, la bergamote garde une part de mystère.

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