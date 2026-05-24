Exposition Merveilleuses molécules végétales Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Villers-lès-Nancy

Exposition Merveilleuses molécules végétales

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 09:00:00

fin : 2027-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-12-26 2027-01-02 2027-05-02

Le café vous réveille. L’écorce de saule a inspiré l’aspirine. Et l’if, cet arbre discret, renferme une molécule utilisée dans certains traitements contre le cancer. Derrière chaque plante se cache une chimie secrète, et c’est précisément ce que cette exposition vous invite à explorer.

Le Jardin botanique Jean-Marie Pelt déploie un parcours à travers l’ensemble de ses espaces collections extérieures et serres tropicales (payant). À chaque étape, des panneaux intégrés aux collections révèlent les biomolécules que les plantes fabriquent pour survivre se défendre, communiquer, attirer ou repousser. Des substances façonnées par des millions d’années d’évolution, qui influencent notre santé, notre alimentation et notre quotidien.

Vous ne regarderez plus une plante de la même façon. Ce parcours propose une nouvelle manière de lire les collections du Jardin non plus seulement comme des formes ou des espèces, mais comme des organismes actifs, capables d’une ingéniosité chimique insoupçonnée.

L’exposition s’inscrit dans le dynamisme scientifique du site lorrain, en lien avec les recherches menées autour des biomolécules et de la bioéconomie. Elle confirme le rôle du Jardin comme passerelle entre recherche contemporaine et société.Tout public

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Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

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English :

Coffee wakes you up. Willow bark inspired aspirin. And the yew, that discreet tree, contains a molecule used in certain cancer treatments. Behind every plant lies a secret chemistry, and that’s precisely what this exhibition invites you to explore.

The Jean-Marie Pelt Botanical Garden takes you on a journey through all its areas: outdoor collections and tropical greenhouses (fee payable). At each stage, panels integrated into the collections reveal the biomolecules that plants produce to survive: to defend themselves, communicate, attract or repel. These substances, shaped by millions of years of evolution, influence our health, our diet and our daily lives.

You’ll never look at a plant in the same way again. This tour offers a new way of reading the Garden’s collections: not just as forms or species, but as active organisms, capable of unsuspected chemical ingenuity.

The exhibition is in keeping with the scientific dynamism of the Lorraine site, in connection with research into biomolecules and the bioeconomy. It confirms the Garden’s role as a bridge between contemporary research and society.

L’événement Exposition Merveilleuses molécules végétales Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-05-24 par DESTINATION NANCY