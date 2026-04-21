Festival Villers BD rue Albert Premier Villers-lès-Nancy

Villers-lès-Nancy

Festival Villers BD

rue Albert Premier Château Madame de Graffigny Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

1

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Pour cette quatorzième édition, VillersBD se surpasse et accueille plus de 40 auteurs !

40 auteurs seront en dédicace et viendront rencontrer leur public; auteurs jeunesse, auteurs de mangas, auteurs confirmés et débutants. Citons entre autres Vincent Bailly, Florent Baudry, Enzo Berkati, Mu Blondeau, Adbesselam Boutadjine, David Bulle, Barbara Canepa, Clémence Collignon, Jean-Luc Delvaux,…

Venez découvrir une exposition de planches originales et de dessins de l’auteur de BDs belge, Jean-Luc Delvaux.

L’ESAL (Ecole Supérieure des Arts de Lorraine) proposera un atelier de sérigraphie à partir, cette fois, d’un dessin original de Jean-Luc Delvaux, présent en dédicace.

De nombreux ateliers pour les enfants (et plus grands) seront proposés contes et yoga, jeux sur la BD, atelier maquillage, atelier manga, atelier jeux de la Caverne du Gobelin, atelier décoration de totems, portraits sur le vif par Fab’Ent.

Le dimanche, vous pourrez profiter d’une exposition de voitures anciennes des années 40′ aux années 80′ proposée par le musée de l’automobile de Velaine-en-Haye.

Vous pouvez prendre connaissance du programme détaillé sur le site internet.

Château de Madame de Graffigny et Centre des EcraignesTout public

1 .

rue Albert Premier Château Madame de Graffigny Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 47 32 50 contact@villers-bd.com

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English :

For this fourteenth edition, VillersBD has outdone itself, welcoming over 40 authors!

40 authors will be on hand to sign books and meet their audiences: children’s authors, manga authors, established authors and newcomers. These include Vincent Bailly, Florent Baudry, Enzo Berkati, Mu Blondeau, Adbesselam Boutadjine, David Bulle, Barbara Canepa, Clémence Collignon, Jean-Luc Delvaux,…

Come and discover an exhibition of original plates and drawings by Belgian comic book artist Jean-Luc Delvaux.

ESAL (Ecole Supérieure des Arts de Lorraine) will be offering a screen-printing workshop, this time based on an original drawing by Jean-Luc Delvaux, who will be present for a signing session.

Numerous workshops for children (and adults) will be on offer, including storytelling and yoga, comic book games, a make-up workshop, a manga workshop, a Caverne du Gobelin games workshop, a totem decorating workshop, and live portraits by Fab’Ent.

On Sunday, you’ll be able to enjoy an exhibition of classic cars from the ’40s to the ’80s, presented by the Musée de l’Automobile de Velaine-en-Haye.

Detailed program available on the website.

Château de Madame de Graffigny and Centre des Ecraignes

L’événement Festival Villers BD Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION NANCY