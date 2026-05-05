Soirée pyjama !, Jardin botanique Jean-Marie Pelt, Villers-lès-Nancy

Soirée pyjama ! Samedi 23 mai, 20h00 Jardin botanique Jean-Marie Pelt Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Soirée pyjama !

Une soirée pyjama inattendue au Jardin botanique. Les visiteurs seront invités à enfiler leur tenue la plus confortable pour redécouvrir les collections dans une atmosphère nocturne, douce mais décalée. Entre tisane maison et clins d’œil ludiques aux activités classiques des soirées entre amis, les codes seront détournés, au plus près du monde végétal. Une manière originale de vivre le jardin autrement, entre détente, curiosité et expériences partagées.

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique 54600 Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 41 47 47 http://www.jardinbotaniquedenancy.eu https://jardinbotaniquedenancy.eu Le jardin botanique Jean-Marie Pelt présente sur une surface de 35 hectares, 15 collections thématiques et 5 serres tropicales.

L’ensemble témoigne de la richesse du monde végétal et permet de se familiariser aussi bien avec les plantes communes de nos régions qu’avec les espèces originaires de contrées plus lointaines.

Plantes des forêts tropicales humides, des déserts américains ou africains, nénuphars géants ou primevères délicates, plantes cailloux ou lilas parfumés, iris multicolores ou orchidées bariolées y dévoilent leurs plus beaux atours…

Nuit européenne des musées

© P.F. Valk / Jardins botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine