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Rencontre Le Livre sur la Place Club de lecture Emile Coué Château de Madame de Graffigny Villers-lès-Nancy

Rencontre Le Livre sur la Place Club de lecture Emile Coué Château de Madame de Graffigny Villers-lès-Nancy samedi 12 septembre 2026.

Lieu : Château de Madame de Graffigny

Adresse : 4 rue Albert 1er

Ville : 54600 Villers-lès-Nancy

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Villers-lès-Nancy

Rencontre Le Livre sur la Place Club de lecture Emile Coué

Château de Madame de Graffigny 4 rue Albert 1er Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 18:00:00
fin : 2026-09-12 20:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Venez participer à une rencontre- débat avec plusieurs auteurs de livres sur Emile Coué dans le cadre du Livre sur la Place.
Les invités sont Etienne Kern, Gilles Laporte, Luc Theyssier d’Orfeuil.Tout public
0  .

Château de Madame de Graffigny 4 rue Albert 1er Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 95 13 19 54 

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English :

Join us for a discussion with several authors of books on Emile Coué, as part of the Livre sur la Place festival.
Guests include Etienne Kern, Gilles Laporte and Luc Theyssier d’Orfeuil.

L’événement Rencontre Le Livre sur la Place Club de lecture Emile Coué Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-04-19 par DESTINATION NANCY

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