Spectacle, représentation L’éveil de la nature Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy
dimanche 16 août 2026 · Jardin botanique Jean-Marie Pelt · Villers-lès-Nancy
Informations pratiques
Villers-lès-Nancy
Spectacle, représentation L’éveil de la nature
Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 14:30:00
fin : 2026-08-16 16:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Deux jardinières vous embarquent dans leur univers marionnettico-clownesque pour des rencontres surprenantes. Et si plantes, fleurs et arbres prenaient vie pour transformer l’espace de l’ordinaire en un lieu magique ? Un spectacle familial en déambulation pour éveiller notre regard sur la beauté de la Nature. Spectacle de Cie Semeuse d’étoilesTout public
0 .
Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two gardeners invite you into their world of puppets and clowns for some surprising encounters. What if plants, flowers, and trees came to life to transform an ordinary space into a magical place? A family-friendly walking performance to open our eyes to the beauty of nature. A performance by Cie Semeuse d’Étoiles
L’événement Spectacle, représentation L’éveil de la nature Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Ateliers, stages de loisirs Balade contée Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy 27 août 2026
- Ateliers, stages de loisirs Tropical dream Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy 29 août 2026
- Rencontre Le Livre sur la Place Club de lecture Emile Coué Château de Madame de Graffigny Villers-lès-Nancy 12 septembre 2026
- Conférence A pas feutrés Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy 11 octobre 2026