Spectacle, représentation L’éveil de la nature Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Villers-lès-Nancy

Spectacle, représentation L’éveil de la nature

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-16 14:30:00

fin : 2026-08-16 16:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Deux jardinières vous embarquent dans leur univers marionnettico-clownesque pour des rencontres surprenantes. Et si plantes, fleurs et arbres prenaient vie pour transformer l’espace de l’ordinaire en un lieu magique ? Un spectacle familial en déambulation pour éveiller notre regard sur la beauté de la Nature. Spectacle de Cie Semeuse d’étoilesTout public

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Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

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English :

Two gardeners invite you into their world of puppets and clowns for some surprising encounters. What if plants, flowers, and trees came to life to transform an ordinary space into a magical place? A family-friendly walking performance to open our eyes to the beauty of nature. A performance by Cie Semeuse d’Étoiles

L’événement Spectacle, représentation L’éveil de la nature Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY