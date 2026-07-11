Ateliers, stages de loisirs Balade contée Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy
jeudi 27 août 2026 · Jardin botanique Jean-Marie Pelt · Villers-lès-Nancy
Informations pratiques
Villers-lès-Nancy
Ateliers, stages de loisirs Balade contée
Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 09:30:00
fin : 2026-08-27 10:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Au cœur d’une pâquerette, une conteuse des Bibliothèques de Nancy sèmera des graines d’histoires parfumées, piquantes, fleuries et grimpantes.Enfants
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Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47
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English :
At the heart of a little fair, a storyteller from the Nancy Libraries will sow the seeds of stories that are fragrant, spicy, flowery, and climbing.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Balade contée Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION NANCY
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