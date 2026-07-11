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AGENDA · Villers-lès-Nancy

Ateliers, stages de loisirs Balade contée Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

jeudi 27 août 2026 · Jardin botanique Jean-Marie Pelt · Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Jardin botanique Jean-Marie Pelt
Adresse
100 rue du jardin botanique
Ville
54600 Villers-lès-Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Villers-lès-Nancy

Ateliers, stages de loisirs Balade contée

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 09:30:00
fin : 2026-08-27 10:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Au cœur d’une pâquerette, une conteuse des Bibliothèques de Nancy sèmera des graines d’histoires parfumées, piquantes, fleuries et grimpantes.Enfants
0  .

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47 

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English :

At the heart of a little fair, a storyteller from the Nancy Libraries will sow the seeds of stories that are fragrant, spicy, flowery, and climbing.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Balade contée Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION NANCY

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