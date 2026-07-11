Ateliers, stages de loisirs Balade contée Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Villers-lès-Nancy

Ateliers, stages de loisirs Balade contée

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-27 09:30:00

fin : 2026-08-27 10:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Au cœur d’une pâquerette, une conteuse des Bibliothèques de Nancy sèmera des graines d’histoires parfumées, piquantes, fleuries et grimpantes.Enfants

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Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

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English :

At the heart of a little fair, a storyteller from the Nancy Libraries will sow the seeds of stories that are fragrant, spicy, flowery, and climbing.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Balade contée Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-11 par DESTINATION NANCY