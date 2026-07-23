Ateliers, stages de loisirs Boucles d’oreilles Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Villers-lès-Nancy

Ateliers, stages de loisirs Boucles d’oreilles

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-10 14:00:00

fin : 2026-08-10 16:15:00

Date(s) :

2026-08-10

Réalisation d’une paire de boucles d’oreilles, sur le thème des agrumes, en quilling technique de papier roulé/collé.Le bijoux sera ensuite vernis pour améliorer sa solidité.

Cet atelier est proposé par MisKiKi.

Réservation par téléphone.Enfants

15 .

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 48 71 49

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English :

Create a pair of citrus-themed earrings using quilling: a technique involving rolling and gluing paper. The jewelry will then be varnished to make it more durable.

This workshop is offered by MisKiKi.

Reservations by phone.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Boucles d’oreilles Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY