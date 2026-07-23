Ateliers, stages de loisirs Couronne fleurie Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy
mardi 4 août 2026 · Jardin botanique Jean-Marie Pelt · Villers-lès-Nancy
Informations pratiques
Villers-lès-Nancy
Ateliers, stages de loisirs Couronne fleurie
Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-08-04 13:45:00
fin : 2026-08-04 16:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Réalisation d’une couronne fleurie, avec MisKiKi.
Réservation par téléphone.Enfants
16 .
Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 48 71 49
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English :
Creating a floral wreath with MisKiKi.
Reservations by phone.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Couronne fleurie Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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