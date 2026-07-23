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AGENDA · Villers-lès-Nancy

Ateliers, stages de loisirs Couronne fleurie Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

mardi 4 août 2026 · Jardin botanique Jean-Marie Pelt · Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
13:45:00
Lieu
Jardin botanique Jean-Marie Pelt
Adresse
100 rue du jardin botanique
Ville
54600 Villers-lès-Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
16 Tarif de base plein tarif

Villers-lès-Nancy

Ateliers, stages de loisirs Couronne fleurie

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
16
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-08-04 13:45:00
fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :
2026-08-04

Réalisation d’une couronne fleurie, avec MisKiKi.

Réservation par téléphone.Enfants
16  .

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 48 71 49 

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English :

Creating a floral wreath with MisKiKi.

Reservations by phone.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Couronne fleurie Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY

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