Visite d’un ancien aqueduc souterrain pour les journées du patrimoine, MJC Jean-Savine, Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Visite d’un ancien aqueduc souterrain pour les journées du patrimoine Dimanche 20 septembre, 09h30 MJC Jean-Savine Meurthe-et-Moselle

10 € par personne. Sans réservation, mais inscription préalable préférable (nombre de places limitées). Prévoir bottes de pluie, vêtements pouvant être salis et change à la sortie. Bonne condition physique nécessaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La visite simple, d’une durée d’1h30 à 2h, consiste en la descente du puits de Clairlieu (38 m) équipé tous les 3 m de paliers reliés entre eux par des échelles fixes, suivie d’un aller-retour dans la galerie. La présence d’eau et l’écartement des barreaux d’échelle limitent l’âge des visiteurs.

Par ailleurs, une traversée d’une durée d’environ 3h est également prévue avec descente sur corde par le puits de la Vierge (65 m).

Important !

À partir de 12 ans.

La visite est sportive (bonne condition physique nécessaire) et plutôt aquatique.

Informations détaillées : https://usan.ffspeleo.fr/spip/IMG/pdf/2026_affiche_jps.pdf

Base logistique et lieu de rendez-vous : MJC Jean-Savine (3 boulevard des Essarts, Villers-lès-Nancy)

Découverte virtuelle :

Visite virtuelle : https://inside.unilasalle.fr/Speleodrome_de_Nancy/Menu/

Visite simple en vidéo lors de l’édition 2019 de la Fête de la nature : https://youtu.be/JJmReEOTYDU

La traversée en vidéo : https://youtu.be/bEj9oz__c68

Découvrir le Spéléodrome sur Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9l%C3%A9odrome_de_Nancy

MJC Jean-Savine 3 boulevard des essarts, 54600 Villers-lès-Nancy 54600 Clairlieu Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« link »: « https://usan.ffspeleo.fr/spip/IMG/pdf/2026_affiche_jps.pdf »}, {« link »: « https://inside.unilasalle.fr/Speleodrome_de_Nancy/Menu/index.htm »}, {« data »: {« author »: « USAN SPELEO », « cache_age »: 86400, « description »: « Depuis maintenant quelques annu00e9es nous organisons des visites guidu00e9es du Spu00e9lu00e9odrome de Villers-lu00e8s-Nancy aussi appelu00e9 ouvrage d’Hardeval. Ces visites ont lieu dans le cadre de la Fu00eate de la Nature mais nous en proposons u00e9galement lors de la Journu00e9e Nationale du Patrimoine en septembre (informations disponibles sur notre site internet).nnCette vidu00e9o tournu00e9e en mai 2019 a pour but de pru00e9senter une partie des curiositu00e9s visibles dans ce somptueux site.nnSI CETTE VIDu00c9O T’A PLU Nu2019Hu00c9SITES PAS A T’ABONNER ET PARTAGER LA CHAINEnnInformation sur le Spu00e9lu00e9odrome : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9l%C3%A9odrome_de_NancynnFacebook : https://www.facebook.com/usannancy/nnSite internet : https://usan.ffspeleo.fr/usan2008/ », « type »: « video », « title »: « Fu00eate de la Nature 2019 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/JJmReEOTYDU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=JJmReEOTYDU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCWzGO9F_QJdhHL7TfVTFqwg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Cette visite simple, d’une durée de 1 h 30 à 2 h, consiste en la descente du puits de Clairlieu (38 m) équipé tous les 3 m de paliers reliés entre eux par des échelles fixes, suivie d’un aller-retour…

©USAN