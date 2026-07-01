Ateliers, stages de loisirs Ma créature Z’imaginaire Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Villers-lès-Nancy

Ateliers, stages de loisirs Ma créature Z’imaginaire

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-25 11:00:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22

L’atelier Ma créature Z’imaginaire propose une approche ludique et imaginative de la création. À partir de taches d’encre déposées aléatoirement sur le papier, les jeunes participants sont invités à faire émerger des formes, puis à leur donner vie en y ajoutant yeux, pattes, ailes ou antennes. Ce processus créatif, à la fois simple et stimulant, favorise l’imaginaire, l’observation et la liberté d’expression. Atelier proposé par Efya du collectif Art Mentis, Le matériel est fourni.

Réservation obligatoire en ligne.Enfants

15 .

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est arsmentis54@gmail.com

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English :

The workshop %AB My Imaginary Creature %BB offers a playful and imaginative approach to creativity. %C0 Starting with ink blots randomly placed on paper, young participants are invited to make shapes emerge from them, then bring them to life by adding eyes, legs, wings, or antennae. This creative process, which is both simple and stimulating, fosters imagination, observation, and freedom of expression. Workshop led by Efya from the Art Mentis collective. Materials are provided.

Online registration is required.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Ma créature Z’imaginaire Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY