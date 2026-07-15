Ateliers, stages de loisirs Un zeste de saveur Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy
vendredi 17 juillet 2026 · Jardin botanique Jean-Marie Pelt · Villers-lès-Nancy
Informations pratiques
Villers-lès-Nancy
Ateliers, stages de loisirs Un zeste de saveur
Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
5.7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 09:30:00
fin : 2026-07-17 11:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Sucré, acide, amer les agrumes sont pleins de saveurs ! Viens réaliser une recette à la fleur d’oranger, et voyage dans le monde des agrumes.Allergènes œufs, lactose, gluten.Enfants
5.7 .
Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47
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English :
Sweet, tart, bitter: citrus fruits are full of flavor! Come try a recipe with orange blossom water and take a journey into the world of citrus fruits. Allergens: eggs, lactose, gluten.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Un zeste de saveur Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY
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