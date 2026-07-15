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AGENDA · Villers-lès-Nancy

Ateliers, stages de loisirs Un zeste de saveur Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

vendredi 17 juillet 2026 · Jardin botanique Jean-Marie Pelt · Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Jardin botanique Jean-Marie Pelt
Adresse
100 rue du jardin botanique
Ville
54600 Villers-lès-Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
5.7 Tarif de base plein tarif

Villers-lès-Nancy

Ateliers, stages de loisirs Un zeste de saveur

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
5.7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 09:30:00
fin : 2026-07-17 11:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Sucré, acide, amer les agrumes sont pleins de saveurs ! Viens réaliser une recette à la fleur d’oranger, et voyage dans le monde des agrumes.Allergènes œufs, lactose, gluten.Enfants
5.7  .

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47 

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English :

Sweet, tart, bitter: citrus fruits are full of flavor! Come try a recipe with orange blossom water and take a journey into the world of citrus fruits. Allergens: eggs, lactose, gluten.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Un zeste de saveur Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY

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