Ateliers, stages de loisirs Un zeste de saveur Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Villers-lès-Nancy

Ateliers, stages de loisirs Un zeste de saveur

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5.7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 09:30:00

fin : 2026-07-17 11:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Sucré, acide, amer les agrumes sont pleins de saveurs ! Viens réaliser une recette à la fleur d’oranger, et voyage dans le monde des agrumes.Allergènes œufs, lactose, gluten.Enfants

5.7 .

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

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English :

Sweet, tart, bitter: citrus fruits are full of flavor! Come try a recipe with orange blossom water and take a journey into the world of citrus fruits. Allergens: eggs, lactose, gluten.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Un zeste de saveur Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY