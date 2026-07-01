Ateliers, stages de loisirs Sophro ludique Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Villers-lès-Nancy

Ateliers, stages de loisirs Sophro ludique

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-08-19 10:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-08-19 2026-08-26

Sophrologie en duo parent / enfant.

Avec l’aide d’un parent, l’enfant va explorer ses 5 sens, découvrir sa respiration par le jeu et apprendre à se détendre.

Bouger, goûter, jouer, respirer, s’émerveiller est au programme de cet atelier proposé par Valérie Hehn.

Réservation par téléphone ou par mail.Enfants

20 .

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 08 01 48 valerie.hehn@gmail.com

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English :

Sophrology for Two: Parent and Child.

With a parent’s help, the child will explore their five senses, discover their breathing through play, and learn to relax.

Moving, tasting, playing, breathing, and marveling are all part of this workshop led by Valérie Hehn.

Reservations by phone or email.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Sophro ludique Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY