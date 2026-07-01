Ateliers, stages de loisirs Code zeste Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Villers-lès-Nancy

Ateliers, stages de loisirs Code zeste

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5.7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 09:30:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Le Royaume des Agrumes est en danger ! Une mystérieuse graine a disparue et seuls les apprentis botanistes pourront la retrouver…En équipe, pars pour une aventure au cœur du jardin botanique énigmes, défis, odeurs, et indices secrets permettront de percer le Code Zeste et de sauver les agrumes du royaume.Enfants

5.7 .

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

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English :

The Kingdom of Citrus is in danger! A mysterious seed has gone missing, and only the apprentice botanists can find it…Work as a team and set off on an adventure in the heart of the botanical garden: puzzles, challenges, scents, and secret clues will help you crack the Zest Code and save the kingdom’s citrus fruits.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Code zeste Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY