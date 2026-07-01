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AGENDA · Villers-lès-Nancy

Ateliers, stages de loisirs Mini cadre Art Nouveau Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

mercredi 15 juillet 2026 · Jardin botanique Jean-Marie Pelt · Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Jardin botanique Jean-Marie Pelt
Adresse
100 rue du jardin botanique
Ville
54600 Villers-lès-Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Villers-lès-Nancy

Ateliers, stages de loisirs Mini cadre Art Nouveau

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Coloriage d’une image Art Nouveau et fabrication d’un mini cadre en carton. Matériel fourni. Atelier proposé par So Visites et Ateliers.

Réservation par téléphone ou par mail.Enfants
10  .

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 54 83 44 34  contact@sovisites.com

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English :

Color an Art Nouveau picture and make a mini cardboard frame. Materials provided. Workshop offered by So Visites et Ateliers.

Reservations by phone or email.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Mini cadre Art Nouveau Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY

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