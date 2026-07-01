Ateliers, stages de loisirs Mini cadre Art Nouveau Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Villers-lès-Nancy

Ateliers, stages de loisirs Mini cadre Art Nouveau

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Coloriage d’une image Art Nouveau et fabrication d’un mini cadre en carton. Matériel fourni. Atelier proposé par So Visites et Ateliers.

Réservation par téléphone ou par mail.Enfants

10 .

Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 54 83 44 34 contact@sovisites.com

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English :

Color an Art Nouveau picture and make a mini cardboard frame. Materials provided. Workshop offered by So Visites et Ateliers.

Reservations by phone or email.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Mini cadre Art Nouveau Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY