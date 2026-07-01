Ateliers, stages de loisirs Taupe-là Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Villers-lès-Nancy

Ateliers, stages de loisirs Taupe-là

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-08-19 11:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-19 2026-08-26

Venez découvrir le fonctionnement des sols par le jeu !

Cet atelier vous propose de venir tester deux jeux innovants pour découvrir et comprendre ce que sont les sols, à quoi ils servent et comment on peut les protéger. Du ver de terre aux feuilles mortes, du labour aux pesticides, de la tempête à la rosée du matin, apprenez tout en jouant ! BioSol est un projet porté par les laboratoires de l’INRAE (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) et de l’ERPI (Equipe de Recherche sur les Processus Innovatifs) ainsi que la start-up de jeu Scor’Pion.Enfants

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Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

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English :

Come discover how soil works through play!

This workshop invites you to try out two innovative games to discover and understand what soil is, what it’s used for, and how we can protect it. From earthworms to fallen leaves, from plowing to pesticides, from storms to morning dew—learn while you play! BioSol is a project led by the laboratories of INRAE (National Institute for Agricultural, Food, and Environmental Research) and ERPI (Research Team on Innovative Processes), as well as the game startup Scor’Pion.

L’événement Ateliers, stages de loisirs Taupe-là Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY