Ateliers, stages de loisirs De l’arbre à l’assiette Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy
vendredi 17 juillet 2026 · Jardin botanique Jean-Marie Pelt · Villers-lès-Nancy
Informations pratiques
Villers-lès-Nancy
Ateliers, stages de loisirs De l’arbre à l’assiette
Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-17 16:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Partez à la découverte de la collection d’agrumes du jardin et devenez de véritables petits botanistes ! Vous collecterez des informations et dessinerez les plantes comme de vrais scientifiques. Vous pourrez ensuite mettre vos nouvelles connaissances à l’épreuve… en les cuisinant !Allergènes œufs, lactose, gluten.Atelier en partie en extérieur prévoir une tenue adaptée à la météo.Enfants
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Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47
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English :
Set out to explore the garden’s citrus collection and become real little botanists! You’ll gather information and sketch the plants just like real scientists. Then you can put your new knowledge to the test… by cooking with them!Allergens: eggs, lactose, gluten. Part of the workshop takes place outdoors: please dress appropriately for the weather.
L’événement Ateliers, stages de loisirs De l’arbre à l’assiette Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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