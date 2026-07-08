Ateliers, stages de loisirs Tropical dream Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy
samedi 29 août 2026 · Jardin botanique Jean-Marie Pelt · Villers-lès-Nancy
Informations pratiques
Villers-lès-Nancy
Ateliers, stages de loisirs Tropical dream
Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
6.2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 22:30:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez célébrer la fin de l’été avec Tropical Dream, une soirée aux airs d’évasion tropicale. Entre rythmes de salsa, saveurs ensoleillées, visites guidées et dégustations, le Jardin botanique se transforme en escale festive le temps d’une nuit. Programme détaillé à venir.Tout public
6.2 .
Jardin botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47
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English :
Come celebrate the end of summer with Tropical Dream, an evening that feels like a tropical getaway. With salsa rhythms, sunny flavors, guided tours, and tastings, the Botanical Garden will be transformed into a festive getaway for one night only. A detailed program will be available soon.
L’événement Ateliers, stages de loisirs Tropical dream Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-08 par DESTINATION NANCY
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