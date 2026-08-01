Lecture au Jardin Jardin Botanique Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy
mardi 18 août 2026 · Jardin Botanique Jean-Marie Pelt · Villers-lès-Nancy
Informations pratiques
Villers-lès-Nancy
Lecture au Jardin Jardin Botanique
Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-08-18 16:00:00
fin : 2026-08-18 17:30:00
Date(s) :
2026-08-18
Lectures à voix haute de textes variés en prose et en vers dans les parcs et jardins de Nancy et de la Métropole.
Cette année le thème choisi est chemins .
Depuis 2018, par ses lectures publiques estivales, l’association Lecturique donne à entrevoir la diversité des écritures et la musicalité des textes en prose ou de poèmes. Son souhait est de favoriser les découvertes, les rencontres avec les livres et de créer des échanges avec un public le plus large possible.Tout public
0 .
Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Public readings of a variety of prose and poetry in the parks and gardens of Nancy and the Metropolis.
This year’s theme is “paths.”
Since 2018, through its summer public readings, the Lecturique association has offered a glimpse into the diversity of writing and the musicality of prose and poetry. Its goal is to encourage new discoveries, foster encounters with books, and foster dialogue with the widest possible audience.
L’événement Lecture au Jardin Jardin Botanique Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-29 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Ateliers, stages de loisirs Couronne fleurie Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy 4 août 2026
- Ateliers, stages de loisirs Boucles d’oreilles Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy 10 août 2026
- Spectacle, représentation L’éveil de la nature Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy 16 août 2026
- Ateliers, stages de loisirs Balade contée Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy 27 août 2026
- Ateliers, stages de loisirs Tropical dream Jardin botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy 29 août 2026