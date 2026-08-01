Lecture au Jardin Jardin Botanique Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

Informations pratiques

Villers-lès-Nancy

Lecture au Jardin Jardin Botanique

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-08-18 16:00:00

fin : 2026-08-18 17:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Lectures à voix haute de textes variés en prose et en vers dans les parcs et jardins de Nancy et de la Métropole.

Cette année le thème choisi est chemins .

Depuis 2018, par ses lectures publiques estivales, l’association Lecturique donne à entrevoir la diversité des écritures et la musicalité des textes en prose ou de poèmes. Son souhait est de favoriser les découvertes, les rencontres avec les livres et de créer des échanges avec un public le plus large possible.Tout public

0 .

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Public readings of a variety of prose and poetry in the parks and gardens of Nancy and the Metropolis.

This year’s theme is “paths.”

Since 2018, through its summer public readings, the Lecturique association has offered a glimpse into the diversity of writing and the musicality of prose and poetry. Its goal is to encourage new discoveries, foster encounters with books, and foster dialogue with the widest possible audience.

L’événement Lecture au Jardin Jardin Botanique Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-29 par DESTINATION NANCY