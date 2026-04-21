Exposition Planches et dessins de Jean-Luc Delvaux rue Albert 1er Villers-lès-Nancy

Villers-lès-Nancy

Exposition Planches et dessins de Jean-Luc Delvaux

rue Albert 1er Galerie de Madame de Graffigny Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-16 14:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Dans le cadre du festival VillersBD, venez découvrir une exposition de planches originales et de dessins de l’auteur de BDs belge, Jean-Luc Delvaux.Tout public

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rue Albert 1er Galerie de Madame de Graffigny Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 47 32 50

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English :

As part of the VillersBD festival, come and discover an exhibition of original plates and drawings by Belgian comic book artist Jean-Luc Delvaux.

L’événement Exposition Planches et dessins de Jean-Luc Delvaux Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-04-21 par DESTINATION NANCY